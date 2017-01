Lesão semelhante à de Neymar tira Robinho dos primeiros jogos

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Capitão da seleção brasileira no amistoso contra a Colômbia, o atacante Robinho chegou a 100 jogos com a camisa canarinho. Mas o que era para ser uma data especial para o jogador, que completou 33 anos nessa quarta-feira (25), virou uma dor de cabeça para o técnico do Atlético-MG, Roger Machado, e para os torcedores atleticanos. Robinho se machucou no último lance do primeiro tempo e vai desfalcar o clube mineiro nos primeiros jogos de 2017.

O camisa 7 do Brasil levou uma pancada nas costas e vai desfalcar o Atlético nos primeiros compromissos do ano. Não existe um prazo exato para o retorno do atacante, mas expectativa é que o artilheiro do futebol brasileiro em 2016 fique pelo menos três semanas no departamento médico.

A lesão de Robinho, de acordo com o médico do Brasil e também do Atlético, Rodrigo Lasmar, é muito semelhante à contusão que tirou Neymar da Copa do Mundo de 2014. No Mundial disputado no Brasil, o atacante do Barcelona foi dominar uma bola e recebeu uma joelhada do lateral Zuñiga, coincidentemente também da Colômbia.

A lesão tirou o principal jogador brasileiro da Copa. Classificado para a semifinal, o Brasil não contou com Neymar, que voltou a jogar somente pelo Barcelona, em agosto daquele, pouco mais de um mês depois do jogo realizado no Castelão, em Fortaleza.