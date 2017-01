Após ficar com Vivian pela primeira vez, Manoel já fala em casamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manoel beijou Vivian na primeira festa do "BBB 17", na madrugada desta quinta (26), e já surpreendeu a participante com papo de noivado e casamento. Após a balada oferecida pela produção do programa, ele foi ao quarto da líder para dormir com a "sister", que venceu ao lado de Mayara a prova desta semana. Com o clima esquentando no edredom, Vivian quis saber os planos de Manoel caso ele vença o paredão contra o irmão Antônio. O rapaz, então, afirmou: "Meus planos? Continuar contigo, quem sabe noivar e casar". A advogada ficou espantada e respondeu com um "meu Jesus." Manoel, 23, já havia revelado na casa que estava há cinco meses sem se relacionar com alguém. A decisão, contou, veio de um "acordo firmado com Deus".