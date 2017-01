Lateral-direito sofre lesão e deixa o Atlético

Galhardo (à direita): contrato com clube belga até o final de 2018 (foto: Geraldo Bubniak)

O lateral-direito Rafael Galhardo, 25 anos, deixou o Atlético Paranaense. O jogador estava emprestado até junho pelo Anderlecht, da Bélgica. Ele rompeu ligamentos do joelho durante as férias. As partes entraram em acordo para a rescisão de empréstimo.

Agora, Galhardo volta a ser jogador do Anderlecht, que tem contrato com ele até dezembro de 2018. Ele foi comprado pelo clube belga em janeiro de 2016 por cerca de R$ 4 milhões. Como não se adaptou ao futebol europeu (disputou apenas uma partida lá), acabou emprestado ao Atlético-PR em junho do ano passado.

No clube paranaense, disputou sete partidas (cinco como titular). Ficou na reserva de Léo na maior parte do segundo semestre. Chegou a ser testado como meia, pelo lado direito, mas também teve fraco desempenho.

Para 2017, o Atlético aposta em Gustavo Cascardo, Jonathan e Léo para a lateral-direita.