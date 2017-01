Justiça proíbe 4 organizadas do Corinthians

PEDRO IVO ALMEIDA RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro torcidas organizadas do Corinthians estão proibidas de acompanharem qualquer evento esportivo no Rio de Janeiro nos próximos três anos. A decisão da Justiça foi proferida nesta quinta-feira (26), após ação civil do Ministério Público. O juiz Marcelo Rubiolli foi o responsável pela decisão. Ele é o mesmo que, há cerca de dez dias, determinou a soltura dos 30 corintianos presos no Complexo Penitenciário de Bangu por conta da confusão no dia último dia 23 de outubro, no jogo entre Corinthians e Flamengo, no Maracanã. Rubiolli determinou que o grupo respondesse ao processo em liberdade, mas também proibiu a ida dos mesmos a jogos da equipe. Agora a restrição se estendeu às quatro torcidas organizadas, entre elas a Gaviões da Fiel, em jogos no estado do Rio. Os grupos ainda deverão se manter cinco quilômetros afastados dos estádios.