O designer gráfico e ilustrador Maycon Prasniewski, de 26 anos, retratou 12 pontos turísticos de Curitiba em desenhos divertidos. Ele, que é de Cascavel, no oeste do Paraná, e mora na capital paranaense há três anos, se diz um apaixonado pela capital paranaense. “Meu objetivo foi, de certo modo, fazer minha pequena contribuição para a valorização do patrimônio local. Expor, de alguma maneira, as várias formas de manifestações artísticas, culturais e históricas relevantes a nossa volta. Basta desprender os olhos da rotina e observar!”, convida.

As ilustrações mostram a Boca Maldita, a Praça do Japão, o Bosque do Alemão, o Memorial Ucraniano, o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR), o Jardim Botânico, o Teatro Paiol, o Museu Oscar Niemeyer, a Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre), o Paço da Liberdade, a Catedral Metropolitana e a Ópera de Arame. “Busquei reforçar as características únicas de cada local. As estruturas das ilustrações são todas geométricas e simétricas, seguindo o estilo Flat Design. Já os acabamentos, como luz, sombra, reflexos e texturas, fiz freehand (a mão livre) para dar um aspecto mais humanista ao trabalho”, esclarece.

