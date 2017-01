Banda Sinfônica faz concerto nesta sexta em protesto contra falta de verba

AMANDA NOGUEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Banda Sinfônica do Estado de São Paulo planeja um concerto-protesto para esta sexta-feira (27), às 12h, em frente à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo (r. Mauá, 51). A queixa é a de que a secretaria não efetuou ao Instituto Pensarte, organização social gestora do grupo, repasses para a manutenção da banda. Os músicos argumentam que, caso nenhum pagamento seja feito nos próximos dias, é provável que os 65 integrantes, entre instrumentistas e equipe de apoio, sejam demitidos. Por meio de sua assessoria de imprensa, o Instituto Pensarte disse que a instituição aguarda esclarecimentos da secretaria. A reportagem tentou contato com a secretaria, mas não obteve resposta até as 18h30 desta quinta. Em dezembro de 2016, após lobby da Banda Sinfônica, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, durante votação das contas de 2015 e do orçamento de 2017 do governo Geraldo Alckmin (PSDB), uma emenda que garantiu o repasse adicional de R$ 5 milhões à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Como a Folha de S.Paulo antecipou na época da aprovação, a secretaria não tinha a obrigação legal de repassar essa verba ao grupo, ainda que ela tenha sido conquistada em consequência da pressão dos músicos. Sem orçamento, a Banda Sinfônica fica cada vez mais próxima de seu desmonte. A convocação pública para organizações sociais que ocupem o lugar do Instituto Pensarte após o fim do contrato, em abril, anunciada no "Diário Oficial" desta quarta (25), não menciona a Banda Sinfônica entre os grupos artísticos que devem ser contemplados por propostas dos candidatos. Contudo, no mesmo documento, figuram, por exemplo, a Orquestra Jazz Sinfônica e a Orquestra do Theatro São Pedro, geridos pela mesma OS -o que pode ser mais um indício do fim iminente do grupo. A banda também ficou de fora da comemoração do aniversário de São Paulo, na última quarta (25), pela primeira vez em seus 27 anos de existência.