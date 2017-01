Ex-'Vídeo Show', Maíra Charken diz estudar propostas após não renovar com Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Escolhida em 2016 como substituta de Monica Iozzi na apresentação do "Vídeo Show", Maíra Charken não teve o contrato renovado pela Globo. De acordo com a assessoria de imprensa da atriz e apresentadora, o vínculo dela com o canal era de um ano, e a Globo preferiu não estender. "A apresentadora Maíra Charken tinha contrato com validade de um ano na TV Globo, que não teve renovação e, no momento, ela se mantém disponível e estudando algumas propostas que recebeu", informou a assessoria em nota. Nos últimos anos, tem sido uma prática comum do canal de contratar seus artistas apenas por obras. Apenas os principais nomes da emissora têm vínculos mais longos, como forma de garantir exclusividade. Charken estreou no "Vídeo Show" em março de 2016 e dividiu opiniões. Nas redes sociais, diversos telespectadores a criticaram e disseram que ela estava tentando imitar Iozzi, que havia feito bastante sucesso na vaga. No dia 25 de abril, ela apareceu pela última vez na bancada. Depois, entrou em um rodízio de apresentadores e repórteres, mas apareceu apenas em algumas matérias que gravou para o programa. Sua última aparição na Globo havia sido no "Saltibum", quadro do "Caldeirão do Huck".