Atenção, editores. Diferentemente do que foi informado na reportagem enviada nesta quarta-feira (25), às 23h48, o Brasil não voltará ao topo do ranking da Fifa em sua próxima divulgação, no dia 9 de fevereiro. Por conta do mecanismo de pontos da Fifa, a seleção brasileira terá 1.529 pontos na próxima parcial, ainda atrás da líder Argentina, que terá 1.635 . A reportagem já foi corrigida.