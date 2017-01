SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "A mídia deveria estar envergonhada e humilhada e deveria ficar de boca fechada e só ouvir por um tempo", disse Stephen Bannon, estrategista-chefe do presidente dos EUA, Donald Trump. Em entrevista nesta quarta-feira (25) ao jornal "The New York Times", Bannon, que até agosto dirigia o site de notícias ultraconservador Breitbart News, afirmou que as organizações de mídia foram "humilhadas" pelo resultado da eleição presidencial, que terminou com a vitória de Trump e a derrota da democrata Hillary Clinton. Questionado sobre se o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, perdeu credibilidade ao discordar dos números apresentados pela mídia sobre o público que assistiu à posse de Trump, Bannon respondeu: "Você está brincando comigo? Nós achamos que isso é uma medalha de honra. A mídia tem zero integridade, zero inteligência e zero trabalho duro". Bannon repetidamente descreveu a imprensa como o verdadeiro "partido de oposição" ao governo Trump. "A mídia é o partido de oposição. Eles não entendem este país. Eles ainda não entendem que Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos." As declarações de Bannon ocorrem em um momento de tensão entre a Casa Branca e a imprensa americana. Trump afirmou no último sábado (21) que está "em guerra" com a mídia e disse que os jornalistas "estão entre as pessoas mais desonestas do planeta".