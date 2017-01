Bom exemplo

Cristina Pirv, com o gerente de marketing da BRH-Sulflex, Rafael Zancope Delibo (foto: Divulgação/Clube Curitibano)

Rafael Zancope Delibo, diretor de MKT da empresa BRH-Sulflex, abriu o ano de 2017 com um projeto diferente e ousado, ser a patrocinadora master do mais novo time de vôlei da cidade de Curitiba. "Sempre estivemos envolvidos em projetos sociais, mas um patrocínio de um time esportivo, foi a primeira vez". Ele ressaltou também a importância do Clube Curitibano e da ex-jogadora e atual assessora técnica do time Cristina Pirv por trás do projeto. Delibo finaliza dizendo que "É uma excelente oportunidade para apresentar a empresa, a marca e nossos produtos para o público em geral. Afinal onde há esporte, há qualidade de vida, saúde e principalmente pouco espaço para as drogas". A BRH-Sulflex sediada em de São José dos Pinhais - PR e tem mais de 15 anos de experiência no segmento de importação e distribuição de mangueiras hidráulicas de baixa, media, alta e super alta pressão e mangueiras industriais em todo território nacional. Na foto a assessora técnica da equipe, Cristina Pirv, com o diretor de marketing da BRH-Sulflex, Rafael Zancope Delibo



Ticiana Menezes, diretora comercial e de marketing da Schär





Schär escolhe Curitiba para lançar pratos prontos congelados sem glúten

Ticiana Menezes, diretora comercial e de marketing da Schär, escolheu a capital paranaense, para lançar a linha de pratos prontos congelados sem glúten, compostos por: Pizza Margherita, Pizza Salame e Lasanha à Bolonhesa. São pratos prontos congelados, que representam praticidade com sabor para o consumidor. Em pesquisa Schär realizada em 2016, 64% dos consumidores indicaram PIZZA como produto mais desejado. ““No Brasil, são consumidas 1 milhão de pizzas por dia, e a oferta para consumidor que precisa ou opta por seguir uma dieta sem glúten é muito limitada. Ou seja: trata-se de uma oportunidade única para atender – com alto nível de excelência – o consumidor que está ávido por soluções saborosas e seguras”, explica Ticiana Menezes. A linha de congelados representa hoje 12% do faturamento da marca Schär na Europa, que possui duas fábricas exclusivas para a produção destes produtos. “É um segmento de boa representatividade e de grande potencial, que acompanha o amadurecimento do mercado sem glúten, onde o consumidor quer cada vez mais novidades e praticidade, sem abrir mão do sabor, da segurança e é claro sem deixar a saúde de lado”, salienta Ticiana.

Balanço

Arne Sorenson, Presidente e CEO da Marriott International (NASDAQ: MAR) anunciou que 2016 representou o ano mais forte de crescimento em número de quartos de sua história. A Marriott abriu um recorde de 55 mil quartos em 2016, com exceção dos 381 mil quartos obtidos com a aquisição da Starwood. A empresa como um tudo assinou 880 novos contratos para hotéis, representando cerca de 136.000 quartos, sob gestão de longo prazo e acordos de franquia, e abriu mais de 400 hotéis com mais de 68.000 quartos em todo o mundo. A Marriott agora opera ou tem em franquia de mais de 6.000 hotéis e quase 1,2 milhões de quartos. Em tempo: Rede norte-americana pretende investir R$ 400 milhões no Brasil até 2018, quase triplicando o número de unidades no país. De acordo com o plano, a empresa vai construir mais 11 hotéis no Brasil, além dos seis que já possui. Dois deles serão erguidos em Curitiba.