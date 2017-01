Petrobras anuncia redução do preço da gasolina em 1,4% e do diesel em 5,1%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (26) que vai reduzir o preço da gasolina e do diesel nas refinarias em 1,4% e em 5,1%, em média, respectivamente. Os novos valores entram em vigor a partir desta sexta-feira (27), segundo a empresa. Para o consumidor final, isso significa uma queda nos postos de 0,4% no preço da gasolina (ou R$ 0,02 por litro) e de 2,6% (ou R$ 0,08 por litro) no preço do diesel, de acordo com cálculos da companhia. Pesaram na revisão a valorização do real, que obrigou a empresa a "ajustar sua competitividade" no mercado interno, e o inverno ameno no hemisfério norte, que resultou em uma demanda por aquecimento via derivados do diesel inferior à antecipada, segundo a Petrobras. "Os novos preços continuam com uma margem positiva em relação à paridade internacional, conforme princípio da política anunciada, e estão alinhados com os objetivos do plano de negócios 2017/2021", disse, em nota. É a segunda vez em menos de um mês que o preço dos combustíveis é reajustado. No dia 5, a empresa havia aumentado o valor do diesel nas refinarias em 6,1%, ou R$ 0,12 por litro, em média. As revisões constantes fazem parte da nova política de preços adotada pela Petrobras, que prevê uma reavaliação mensal do valor dos combustíveis com base nas cotações internacionais, no câmbio e nas vendas para o mercado interno.