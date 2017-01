Romanelli (PSB): proibição é hipocrisia, diz deputado (foto: Divulgação)

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB), anunciou a intenção de apresentar, na semana que vem, no retorno dos trabalhos da Casa, um projeto que pretende liberar a venda de cerveja em estádios de futebol no Paraná. “É um projeto que levanta muitas opiniões diferentes, por isso deve ser muito bem dialogado, em profundidade. Todos os lados devem ser ouvidos, é claro”, admite o parlamentar.

Romanelli argumenta que a bebida só não é vendida em jogos de futebol. “Nos demais eventos em estádios, como shows, UFC, e partidas de vôlei, a cerveja é comercializada normalmente e nem por isso acontece algo irregular”, disse o líder do governo. Ele lembrou ainda que durante a Copa do Mundo, em 2014, a venda da bebida foi liberada.

Para o deputado, a bebida não é a responsável pelos casos de violência do futebol, além de prejudicar o entretenimento dos torcedores e os comerciantes dos estádios. “O que temos que explicar é que, segundo pesquisas, a venda e consumo de cerveja não são a causa da violência praticada nos estádios. É uma bebida vendida no mundo inteiro. Inclusive em países onde as torcidas de futebol são mais violentas do que as daqui e nem por isso a venda foi proibida”, explicou.

Romanelli considera ainda que a proibição da venda de bebida apenas nos estádios durante partidas de futebol é uma medida hipócrita. “Hoje o torcedor toma no entorno no estádio”, diz.

A venda de bebidas alcoólicas nos estádios brasileiros começou a sofrer restrições a partir de 2008, após um acordo entre a Confederação Brasileira de Futebol e o Minstério Público. Em 2010, a proibição foi incluída no Estatuto do Torcedor. No Paraná, um acordo entre o MP, a Secretaria de Segurança Pública e os clubes suspendeu a comercialização do produto nos estádios a partir de 2007. Durante a Copa do Mundo, porém, os deputados aprovaram uma lei para liberar a venda de cerveja, seguindo o interesse da Fifa.

Em 2013, a Assembleia aprovou uma lei estadual para proibir a venda de bebidas alcoólicas nos estádios paranaenses. Mas emendas apresentadas pelos deputados ao texto original da proposta acabaram restringindo a proibição a jogos de cunho oficial.

Em 2015, o vereador Pier Petruzziello (PTB) apresentou projeto na Câmara Municipal de Curitiba para liberar a venda de cerveja nos estádios da Capital. A proposta chegou a ser aprovada em primeiro turno, mas acabou “engavetada” por falta de consenso.

No final do mesmo ano, os clubes da Capital também se movimentaram para pressionar a Assembleia a liberar a bebida nos estádios paranaenses, alegando que a proibição teria diminuído o público e prejudicado suas finanças. A articulação, porém, não deu resultado.

O Ministério Público e a Polícia Militar têm se posicionado contra a iniciativa, alegando que a venda de bebida acaba estimulando a violência nos estádios.