TCE veta pagar salário para vereador preso

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR) homologou ontem medida cautelar que proíbe o pagamento de subsídios a vereadores que estejam presos. A cautelar havia sido expedida no últim dia 19 pelo presidente do órgão, conselheiro Durval Amaral, e foi baseada em uma decisão de 2012. do tribunal.

Após conceder a cautelar, Amaral determinou a intimação das 399 câmaras municipais do Paraná. A medida estabelece a restituição dos valores ao cofre municipal, além da aplicação de multa no valor de 30 vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná (UPF-PR), para cada ato administrativo de pagamento a vereador que se encontrar detido. Em janeiro, a UPF-PR está fixada em R$ 94,97 e a multa em questão corresponde a R$ 2.849,10. O controle dos pagamentos aos vereadores será feito, por meio digital, pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal (Cofim) do TCE-PR.

A notificação às câmaras foi feita no dia 20, por meio do sistema eletrônico do tribunal. Em três casos, porém, o documento foi entregue pessoalmente, pelo assessor jurídico da Presidência, Cláudio Henrique de Castro: Foz do Iguaçu, Quedas do Iguaçu e Itaipulândia – todas no Oeste do Estado. Naquela data havia vereadores desses três municípios presos por decisão judicial.

Na semana passada, cinco vereadores reeleitos de Foz do Iguaçu (região Oeste) que foram presos no final do ano, acusados de receber um “mensalinho” do prefeito afastado, Reni Pereira (PSB), deixaram a prisão para tomar posse por decisão da Justiça. Em Quedas do Iguaçu (Sudoeste), o vereador Claudelei Torrente Lima (PT), o Cachorro, também tomou posse do cargo em uma cerimônia na Penitenciária Industrial de Cascavel onde está preso desde o dia 4 de novembro de 2016.