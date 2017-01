Presidente do México cancela visita aos EUA

México — O presidente do México, Enrique Peña Nieto, anunciou que cancelou a visita à Casa Branca, agendada para a próxima terça-feira. “Esta manhã informamos à Casa Branca que não comparecerei à reunião de trabalho programada para a próxima terça-feira com o presidente dos Estados Unidos”, escreveu o mexicano no Twitter. “O México reitera sua vontade de trabalhar com os Estados Unidos para chegar a acordos em favor de ambas as nações”, completou. O anúncio de Peña Nieto acontece após o presidente republicano afirmar, também nesta manhã, que, caso o México insista em não pagar pelo muro que o governo dos EUA pretende construir na fronteira entre os dois países, “então seria melhor cancelar a reunião” da próxima semana. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou que o governo do presidente Donald Trump “manterá abertas as linhas de comunicação” com o presidente mexicano. Spicer disse que o governo Trump “buscará uma data para programar algo no futuro”. Trump quer pagar o muro que pretende construir na fronteira com o México com um imposto de 20% sobre importações do país vizinho.

Impostos

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou em um evento do Partido Republicano na Filadélfia e afirmou que pretende reduzir as regulações em grande escala. “Reduziremos impostos para a classe média e para todas as empresas”, disse o republicano. Trump também afirmou que irá buscar “acordos bilaterais que protejam e defendam o trabalhador americano”. O republicano também aproveitou a ocasião para criticar o Nafta e dizer que o México irá pagar pelo muro que será construído na fronteira sul dos EUA.

Tortura

Bélgica — O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, afirmou ontem que a aliança continuará a seguir a legislação internacional em qualquer interrogatório que conduza, o que busca reforçar a ideia de que a aliança evitará a tortura ou outras técnicas duras com suspeitos. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou anteriormente que a tortura funciona e que ele acredita que os EUA deveriam “enfrentar o fogo com fogo”. Questionado sobre se as declarações de Trump, Stoltenberg não respondeu.

Saída

Reino Unido — O governo do Reino Unido apresentou ontem um projeto de lei em busca da aprovação do Parlamento britânico para iniciar o processo formal de retirada do país da União Europeia (o chamado Brexit). Na terça-feira, a Suprema Corte confirmou decisão anterior de que o governo não poderá dar início ao Brexit sem o aval dos parlamentares. A primeira-ministra britânica, Theresa May, queria invocar o Artigo 50, mecanismo que formaliza o começo das discussões sobre o Brexit, sem precisar consultar o Parlamento britânico previamente.

Imigração

Bélgica — A União Europeia apresentará no início de fevereiro um plano para fechar a chamada Rota do Mediterrâneo, por meio da qual milhares de imigrantes viajam em embarcações superlotadas da Líbia à Itália. O objetivo é ajudar a Líbia a controlar sua costa e suas fronteiras. O projeto será divulgado pela alta representante para Política Externa da UE, a italiana Federica Mogherini, durante uma cúpula informal em Valeta, na capital de Malta. Entre os principais pontos da iniciativa, estará o treinamento da Guarda Costeira da Líbia.