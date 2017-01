'Cúpula não vota; deputado, sim', diz Jovair sobre apoios a Maia

DANIEL CARVALHO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Horas depois de o presidente Michel Temer receber no Palácio do Planalto o ministro Marcos Pereira (Indústria, Comércio e Serviços), nesta quinta-feira (26), o partido dele, o PRB, declarou apoio oficial à recondução do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). "A decisão levou em conta o bom andamento dos trabalhos nos últimos meses, com a aprovação de medidas importantes para o país, e a pacificação do ambiente político após período difícil e conturbado", disse na nota Márcio Marinho (BA), líder dos 22 deputados do PRB. A cúpula do PP, partido que reúne 46 deputados, também manifestou apoio a Maia. Em troca, o atual líder do partido, Aguinaldo Ribeiro (PB), deve ganhar a liderança do governo na Câmara. O cargo é atualmente ocupado por André Moura (PSC-SE). À tarde, depois de reunir-se com Temer, Jovair Arantes minimizou as manifestações dos comandos dos partidos. O candidato do PTB tem negociado com deputados, principalmente com aqueles integrantes do chamado "baixo clero". "Eles estão fechando por cima e eu estou trabalhando por baixo. A cúpula não vota. Quem vota é deputado", disse Jovair, após reafirmar que ouviu de Temer que ele não tem preferência por nenhuma candidatura, mesmo o Planalto atuando a favor de Maia. "Sou daqueles que ainda acredita no homem e na palavra", disse Jovair. "Não estou sofrendo pressão nenhuma [para deixar a disputa]. Se tem algum ministro que está fazendo alguma coisa que não deve ser feita, ele certamente vai ser chamado a atenção pelo presidente", afirmou. Nesta quinta, um dos principais aliados de Jovair, o deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR), ingressou com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) para impedir que Maia conduza a eleição no próximo dia 2 de fevereiro. De acordo com a assessoria de Maia, ele já decidiu que não presidirá a sessão de votação, quando enfrentará, além de Jovair, o deputado André Figueiredo (PDT-CE). O deputado Rogério Rosso (PSD-DF) anunciou na quarta-feira (25) que sua candidatura está suspensa.