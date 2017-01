Programa preenche 100% das vagas

Novo edital do Programa Mais Médicos mostra a maior adesão de brasileiros à iniciativa do governo federal. A 1ª chamada, que prioriza candidatos com CRM do Brasil, preencheu 100% das vagas no estado do Paraná, todas as 77 ofertadas. Em todo o país, foram 1.378 vagas ocupadas em 636 localidades, 99% do total disponibilizado neste edital. Para a Grande Curitiba virão 24 médicos.

Números Vagas preenchidas para a Grande Curitiba A. Tamandaré 2

Araucária 1

Campo Largo 1

Colombo 5

Curitiba 7

Lapa 2

Matinhos 4

Piraquara 2