Curitiba tem 678 postes com a luz apagada

Lâmpada queimada na Rua Chile era trocada, ontem (foto: Divulgação/SMCS)

A Prefeitura iniciou ontem um mutirão, com as empresas prestadoras de serviço, para troca das lâmpadas queimadas na cidade. A prioridade será dada para as demandas represadas na Central 156. Atualmente, existem 678 solicitações pendentes de pontos queimados em Curitiba. Alguns, inclusive, sem resposta desde abril de 2016.

A proposta é seguir com o mutirão para reduzir os pedidos em atraso e atender as novas solicitações no prazo de 48 horas. “A orientação do prefeito Rafael Greca é acelerar o atendimento às solicitações do 156, exigindo o cumprimento dos indicadores previstos nos contratos de manutenção. Nossa meta é melhorar a qualidade dos serviços públicos oferecidos aos curitibanos”, afirmou o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas e Infraestrutura, Eduardo Pimentel.

Ele explica que a prioridade será a inspeção e manutenção programadas nos pontos apagados nas vias de trânsito rápido e vias arteriais, de grande fluxo de veículos, e também nas vias de circulação do transporte coletivo.

Rondas — O secretário anunciou ainda que Curitiba voltará a ter as rondas noturnas de inspeção para fiscalização dos pontos apagados com equipes do departamento de Iluminação e das empresas contratadas para manutenção. “As rondas noturnas são importantes para identificar o maior número de pontos apagados sem que os curitibanos tenham que solicitar a manutenção pelo 156”, afirmou Pimentel.

O sistema de iluminação pública de Curitiba é composto por 160 mil pontos de luz, em logradouros públicos, ruas, avenidas, praças, parques, jardinetes e sistemas especiais de iluminação cênica. Em 2016, Curitiba chegou a ter mais de 1,5 mil solicitações pendentes de troca de iluminação. Desde o início do ano, a Prefeitura reforçou os serviços de iluminação pública na cidade, com destaque para parques e praças.