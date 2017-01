Incêndios matam dez no Chile, que declara estado de emergência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente do Chile, Michelle Bachelet, decretou estado de emergência ante os piores incêndios florestais da história do país, que já deixaram pelo menos dez mortos e 12 feridos. Está mantido o estado de exceção constitucional e catástrofe para as regiões de O'Higgins, Maule e Valparaíso, as mais atingidas pelo fogo, no centro-sul do país. As chamas destruíram a agência dos correios, um jardim de infância e cerca de mil casas na cidade de Santa Olga, a 360 km de Santiago. Cerca de 6.000 moradores abandonaram o local. Na quarta-feira (25), focos de incêndio avançaram na região de Bío-Bío, ao sul da região do Maule. Segundo o Ministério de Obras Públicas, o fogo alcançou a rodovia interportuária Penco-Talcahuano, perto da cidade de Concepción. "Essa é uma situação extremamente séria --um horror, um pesadelo sem fim", disse Carlos Valenzuela, prefeito da cidade de Constitución, vizinha a Santa Olga. "Tudo ficou queimado." Entre os mortos estão um bombeiro e de dois policiais. Doze voluntários do Corpo de Bombeiros ficaram feridos nas proximidades de Constitución, segundo meios de comunicação locais. Incêndios florestais são eventos regulares nos verões áridos e quentes do Chile, mas uma seca de quase uma década combinada com temperaturas bastante altas criaram as condições atuais. AJUDA INTERNACIONAL O subsecretário do Interior, Mahmud Aleuy, agradeceu aos países que apoiaram o Chile na situação de emergência, como Colômbia, México, Peru, França, Espanha e Estados Unidos. No Twitter, ele anunciou a chegada ao país de brigadistas colombianos e mexicanos. Antes, Bachelet havia confirmado que um grupo de especialistas franceses viajou às zonas atingidas para listar os recursos que mobilizarão para ajudar no combate ao fogo. Começou a operar na tarde de quarta-feira o avião Supertank, um Boeing 747 fretado por uma fundação privada dos EUA, com capacidade para mais de 73 mil litros de água. Mais de 4.000 pessoas, entre bombeiros, brigadistas, carabineiros, detetives, funcionários públicos, militares e civis, trabalham em operações para sufocar o fogo. O Centro Nacional de Alerta Precoce informa que, dos 99 incêndios declarados, 30 foram controlados, 64 estão fora de controle e cinco foram extintos. O pior é o de Las Máquinas em Cauquenes, cidade na região do Maule, que arrasou 92 mil hectares.