Oposição abandona diálogo na Venezuela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A oposição da Venezuela abandonou nesta quinta (26) o diálogo com o governo acusando o presidente Nicolás Maduro de descumprir a promessa de soltar adversários presos e permitir a entrada de produtos escassos no país. A negociação era conduzida pelos ex-dirigentes José Luis Rodríguez Zapatero (Espanha), Martín Torrijos (Panamá) e Leonel Fernández (República Dominicana) e mediada pelo Vaticano, mas não avançava havia dois meses. Em nota, a coalizão opositora Mesa de Unidade Democrática (MUD) disse que a tentativa de diálogo "é um capítulo encerrado que não voltará a se abrir" e chamou seus seguidores a reforçarem os protestos contra o chavista. "O descumprimento dos acordos e sobretudo a resposta grosseira e soberba do regime às demandas do Vaticano revelaram o que o povo venezuelano está careca de saber: que o regime não tem palavra", diz o comunicado. Ela faz referência à carta do secretário de Estado da Santa Sé, Pietro Parolin, pedindo ao chavismo que acelerasse a libertação dos opositores presos, a entrada de ajuda humanitária e o fim da declaração de desacato da Assembleia Nacional, dominada pela oposição. As cobranças, feitas em 1º de dezembro, irritaram Maduro, que chamou o Vaticano de "sabotador" e "cúmplice na tentativa de implodir o diálogo". Países como Argentina, Brasil e Colômbia deram apoio à carta de Parolin. Desde a reação explosiva do presidente, o diálogo não avançou. Para os opositores, apenas a partir da mobilização popular é que será possível levar Maduro a convocar eleições que abreviem seu mandato, a encerrar em 2019. "Nenhum acordo terá sucesso no alcance de uma mudança política urgente e na defesa dos direitos econômicos e sociais da população se este não for apoiado por uma crescente e sustentada mobilização cidadã." A declaração confirma a tendência da maioria dos partidos opositores em abandonar o diálogo, demonstrada nos protestos de segunda (23). Eles acusam o presidente de usar o diálogo para querer protelar a crise no país até a próxima eleição. O desabastecimento de remédios e alimentos, a hiperinflação -de quase 500% em 2016- e a dificuldade de o governo de resolver a situação socioeconômica com as atuais medidas tendem a agravar a crise e acirrar os ânimos entre os dois lados. O ex-candidato presidencial Henrique Capriles afirmou que o diálogo só será possível "quando se ouça a voz do povo". "Para estes senhores do governo o diálogo é um monólogo: ou se faz o que eles querem o não se faz nada", disse o líder opositor. Maduro não havia se manifestado até a conclusão desta edição. Seu ministro das Finanças, Ramón Lobo, acusou a MUD de não querer trabalhar pelo país. RÚSSIA A decisão da oposição de deixar o diálogo venezuelano foi criticada pela Rússia, que fez uma defesa pouco comum do governo chavista. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores russo disse que os adversários de Maduro "estabeleceram um rumo à desobediência civil". Em retaliação, o presidente da Assembleia Nacional, Julio Borges, aprovou uma moção de repúdio a Moscou por interferência em assuntos internos da Venezuela. A justificativa é a mesma usada pelo governo chavista em reprovações a críticas de outros países, principalmente dos EUA e de países vizinhos não aliados, como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Paraguai.