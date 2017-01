Sem gol de Neymar, Barcelona goleia e vai à semifinal na Copa do Rei

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Barcelona goleou a Real Sociedad nesta quinta-feira (26) por 5 a 2 e avançou à semifinal da Copa do Rei da Espanha. O adversário da próxima fase será definido por sorteio. Atlético de Madri, Alavés e Celta de Vigo são os outros classificados. Com uma vantagem de 1 a 0 construída no jogo de ida, o time catalão entrou em campo precisando apenas de um empate para eliminar o adversário. No entanto, a equipe buscou a vitória desde o início. Aos 15 min do primeiro tempo, Denis Suárez abriu o placar. O meia de 23 anos ainda fez mais um, o quinto do Barça, aos 36 min. Messi, Luis Suárez e Arda Turan, que entrou no lugar de Neymar, fizeram os outros gols. A Real Sociedad diminui com o atacante Juanmi e com o brasileiro Willian José. O Barcelona volta a campo no próximo domingo (29) em confronto contra o Betis, pelo Campeonato Espanhol. O clube é o terceiro colocado com 41 pontos ganhos.