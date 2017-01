Araucária intensifica ações da Guarda

Um efetivo de guardas municipais de Araucária, em sete viaturas, realizou na manhã de ontem uma operação preventiva na região do Jardim Arvoredo, Jardim Israelense e Portelinha. A ação contou com ronda, abordagem a pessoas e vistoria em veículos e documentos. A ação contou com o apoio de duas viaturas da Polícia Militar.

Na região escolhida, 33 pessoas foram abordadas e, 16 delas contavam passagem pela polícia. Além disso, foram vistoriados 14 carros, 8 motos e 1 caminhão. Não houve prisões. Operações como esta devem ser frequentes e ocorrer em várias regiões da cidade visando coibir práticas ilícitas.

A Guarda Municipal também está intensificando o contato com a comunidade para que os moradores possam contribuir com informações que ajudem a tornar mais seguro o local onde vivem.

Teste — O Serviço de Orientação à Aids (SOA) realiza amanhã testes rápidos de HIV gratuitamente no Terminal Vila Angélica de Araucária, das 8h30 às 16 horas. O resultado é sigiloso e sai em poucos minutos. Para realizar os testes basta portar um documento de identidade com foto. Não é necessário estar em jejum.