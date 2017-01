Domingo é dia dos Garibaldinhos na rua

O fim de semana será de folia pré-Carbaval em Curitiba, e com jornada dupla. Amanhã, a Garibanda, formada por integrantes do Bloco Garibaldis e Sacis, vai levar o pré-Carnaval de Curitiba para as piscinas do Paraná Clube das 18 horas às 20h30. No domingo, a partir das 15h30, tem a saída do bloco Garibaldinhos na Praça João Cândido, atrás da ruínas São Francisco.

Os eventos do tradicional Garibaldis e Sacis acontecem ao longo deste mês. No dia 15 de janeiro eles estiveram em São José dos Pinhais, e no domingo passado fizeram um ensaio geral nas Rúinas do São Francisco, em Curitiba.

Litoral — O comandante do Verão Paraná 2016/2017, tenente-coronel Nivaldo Marcelos da Silva, reuniu ontem os oficiais responsáveis pelos sete municípios litorâneos durante a temporada para fazer uma avaliação dos trabalhos até o momento e discutir medidas para o Carnaval. Segundo ele, o planejamento para o Carnaval está em fase final e prevê reforço no efetivo da Polícia Militar que fará policiamento em todas as festas públicas.