Temperaturas mínimas caem em todo o Paraná

Fim de semana deve ser de céu encoberto na Capital (foto: Franklin de Freitas)

Com pouco mais de um mês desde o início do verão, as temperaturas mínimas devem cair neste final de semana em quase todo o Paraná. Segundo o mapa de previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), os próximos dias devem ter mínimas entre 2 a 6 graus mais baixos que nos últimos dias. Em algumas regiões, a madrugada e início da manhã terão até mesmo sensação de frio, como é o caso do Sul do Estado, que deve ter mínima de 10ºC, hoje. Em Curitiba, a mínima pode ficar entre 13 e 15 graus.

As temperaturas máximas também caem um pouco, mas continua quente na maior parte do Estado. A Capital deve ter máximas abaixo dos 30ºC, com céu encoberto todos os dias do final de semana. A amplitude térmica será elevada no Centro-Sul, Sudoeste e Oeste, pois o amanhecer terá temperaturas relativamente baixas e aquece muito ao longo do dia. No Litoral, ainda faz calor.

Praia — Com a expectativa de clima quente no Litoral do Estado, o movimento na BR-277, entre Curitiba e o Litoral, deve ter mais um fim de semana de muito movimento. Na semana passada, com calor, mais de 100 mil veículos circularam nos dois sentidos da rodovia.

Para o Carnaval, no final de fevereiro, a Concessionária Ecovia, responsável pelo trecho da BR-277, estimava no final do ano passado mais de 215 mil veículos nos dois sentidos. Mas até agora as estimativas têm sido superadas.