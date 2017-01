Justiça concede liminar de reintegração de posse na Secretaria de Educação

Centenas de professores da rede estadual de ensino do Paraná fizeram uma manifestação, ontem, em frente a Secretaria de Estado de Educação, em Curitiba, contra uma resolução que trata da distribuição de aulas na rede estadual, anunciada recentemente pela Secretaria de Estado da Educação.

Os trabalhadores e representantes do sindicato exigiram uma reunião com a secretária de Educação do Paraná, Ana Seres Trento Comin, e foram atendidos por volta das 10 horas. Em nota, a secretária se comprometeu a levar a reivindicação à comissão de política salarial do governo.

Apesar da promessa da secretária, os professores ocuparam uma parte da sede da secretaria. O clima ficou tenso por algus momentos. No final da tarde, o governo conseguiu uma liminar para que o edifício fosse desocupado pelos professores. O juiz substituto da 5ª Vara de Fazenda Pública de Curitiba, Jailton Juan Carlos Tontini concedeu liminar determinando a reintegração de posse ao Governo do Paraná, do prédio da Secretaria de Estado da Educação, ocupado por professores da redes estadual desde esta manhã, em protesto contra as mudanças anunciadas para a carreira de docente do Estado, como a redução no número de horas-atividade (tempo em que o professor trabalha fora de sala de aula para preparar os conteúdos ensinados) na jornada dos servidores.

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni garantiu que está aberto ao diálogo com o magistério estadual, e que volta ao debate assim que o prédio da Educação fosse desocupado. Ele adianta, contudo, que se houver greve nas escolas do Estado os dias serão descontados.