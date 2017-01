Professores prostestam

Centenas de professores da rede estadual de ensino do Paraná fizeram uma manifestação, ontem, em frente a Secretaria de Estado de Educação, em Curitiba, contra uma resolução que trata da distribuição de aulas na rede estadual, anunciada recentemente pela Secretaria de Estado da Educação.

Os trabalhadores e representantes do sindicato exigiram uma reunião com a secretária de Educação do Paraná, Ana Seres Trento Comin, e foram atendidos por volta das 10 horas. Em nota, a secretária se comprometeu a levar a reivindicação à comissão de política salarial do governo.

Apesar da promessa da secretária, os professores ocuparam uma parte da sede da secretaria. O clima ficou tenso por algus momentos. No final da tarde, o governo conseguiu uma liminar para que o edifício fosse desocupado pelos professores.

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni garantiu que está aberto ao diálogo com o magistério estadual, e que volta ao debate assim que o prédio da Educação fosse desocupado. Ele adianta, contudo, que se houver greve nas escolas do Estado os dias serão descontados.