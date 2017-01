Motoristas e cobradores apresentam reivindicações

SAIBA MAIS Ônibus superlotado é a principal queixa no transporte

O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) protocolou os 79 itens da pauta de reivindicações para a Convenção Coletiva de Trabalho de 2017. O principal é o reajuste na data base. A categoria pede 15% de reposição mais equiparação do vale alimentação aos trabalhadores da Urbs — de R$ 977,22.

O Sindimoc reivindica também a extinção total da possibilidade de ampliação do intervalo intrajornada, tanto para trabalhadores do transporte urbano como metropolitano. A intenção é não permitir que os trabalhadores tenham que fazer, por exemplo, três horas de manhã e três horas à tarde, com um grande intervalo entre as duas. A CLT determina ainda que em jornadas de menos de seis horas seja obrigatório um intervalo de 15 minutos.

A pauta também reivindica um abono no valor de R$ 500. Esse benefício vem sendo conquistado pela categoria desde 2011. Até 2010, esse benefício também não existia.

Agora, o documento formal do Sindimoc segue para avaliação do sindicato patronal, que deve apresentar uma contra-proposta. O valor do reajuste é importante para definir a tarifa-técnica dos transporte coletivo de Curitiba e região.

Atualmente, os salários dos trabalhadores compõem quase 50% da tarifa técnica, que é o valor pago às empresas por passageiro transportado. A tarifa técnica hoje é de R$ 3,6653, e a tarifa R$ 3,70.

Estação — A Urbs fará manutenção da estação-tubo Getúlio Vargas, da linha Santa Cândida/Capão Raso, amanhã. O piso será reformado e a estação ficará desativada das 9 às 17 horas. “Os passageiros que embarcam e desembarcam nesse trecho da linha, no sentido Praça Carlos Gomes, devem ficar atentos para, neste dia, usar uma estação antes ou depois”, disse o gestor da Área de Tecnologia e Transporte, Élcio Karas.

Na semana que vem a Urbs começa a manutenção preventiva de 35 elevadores de acessibilidade das estações da linha expressa Santa Cândida/Capão Raso.