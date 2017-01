A cantora Kelly Key, promoveu um verdadeiro espetáculo sobre o parto de seu terceiro filho, ontem, que foi transmitido ao vivo por redes sociais. Isso mesmo: conforme as coisas aconteciam, seu perfil já as publicava imediatamente. Artur, seu filho, veio ao mundo, mesmo tendo ficado praticamente em segundo plano no dia do próprio nascimento, pesando três quilos e medindo 49 centímetros. O "lance a lance" do parto virou piada nas redes sociais, e muitos internautas compararam a situação à série Black Mirror, da Netflix, que fala sobre a relação assustadora que as pessoas podem ter com a tecnologia.

Fernanda Machado se defende de acusações de "torturar" o filho

A atriz paranaense Fernanda Machado fez ontem um desabafo em seu perfil do Instagram após ser acusada de "torturar" o filho Lucca, de um ano e sete meses. Tudo começou quando ela postou um vídeo do filho dormindo em pé no berço. Na publicação, muitos seguidores fizeram comentários criticando a atriz por deixar o menino no berço sozinho. Ela então postou um vídeo com o filho com uma legenda pedindo menos julgamento. "A todas as mães que já foram julgadas… Desde quando colocar um bebê pra dormir no berço é crime?! (...) E antes da soneca da tarde de ontem, no meio dessa ginástica ele levantou e estava tentando se equilibrar dormindo, sem choro, só tentando ficar em pé enquanto dormia, coisa mais fofa. Mas fui acusada de estar torturando meu filho, deixando ele sozinho no berço, de estar colocando ele em risco, de não amá-lo, de não dar colo", queixou-se. "Maternidade, julguemos menos, apoiemos mais", completou a atriz.

Ed Sheeran anuncia show em Curitiba em turnê pelo Brasil

Ed Sheeran voltará ao Brasil em maio deste ano. O cantor inglês de 25 anos e duas vezes vencedor do Grammy teve sua segunda turnê pelo País anunciada. E, desta vez, serão quatro cidades visitadas. A passagem pelo autor de 'Thinking Out Loud' terá início em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, em 23 de maio, segue para o Rio de Janeiro, em 25 de maio, chega a São Paulo, em 28 de maio, e terá o fim em Belo Horizonte, em 30 de maio. O valores dos ingressos ainda não foram revelados, assim como os horários. A venda dos ingressos começa em 10 de março, pelo www.livepass.com.br ou a Fnac Curitiba (ParkShopping Barigui) e Amplitur Operadora (Rua Padre Leonardo Nunes, 440, Portão).

Preta Gil diz que se arrepende de ter feito lipoaspiração

Para se encaixar nos padrões de beleza, a cantora Preta Gil já fez lipoaspiração e tomou sibutramina — um remédio usado para emagrecer. E revelou as barras que já enfrentou durante entrevista a Ingrid Guimarães para o programa Além da Conta, na noite de quarta-feira. "Sou gordinha e negra, e é muito difícil abrir uma revista ou ver um comercial e encontrar uma pessoa parecida comigo. Não foi fácil chegar na autoestima que tenho", disse Preta. "Eu caí nessa armadilha e achei que emagrecer ia resolver a minha vida. Emagreci muito. Tomei sibutramina, tudo isso que deixa você histérica. Fiz lipoaspiração e hoje, depois de muita terapia, acho que foi um ato de automutilação", declarou.

"Acho que a mulher não precisa chegar nesse nível. Cirurgia plástica está aí para ajudar, mas não pode banalizar. No meu caso fiz totalmente por moda".

Claudia Leitte defende o hit 'Deu onda'

A cantora Claudia Leitte foi questionada ontem se a música Deu Onda, do MC G15, vai contra o empoderamento feminino, este momento em que a sociedade vem reconhecendo mais a relevância da mulher. "Eu não acho que vai contra nada, mas isso é uma opinião individual. Ninguém precisa dar opinião sobre tudo", respondeu. Claudia Leitte afirmou que a tecnologia democratizou a produção musical. "Estamos vivendo um momento com a internet em que todo mundo pode compor e cantar. A gente não tem que se importar com o tipo de música que estão produzindo neste momento. Temos que fazer uma triagem do que queremos ouvir. A mulher que determina como ela quer ser vista", disse a cantora.

