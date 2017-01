Comédia, música e arte circense

O que fazer quando um grupo de artistas curitibanos que não moram mais na cidade voltam à capital para visitar parentes e amigos? Uma peça com performances diversas, é claro! Foi assim que surgiu Variando — Um espetáculo de variedades, que terá única apresentação no Teatro Regina Vogue, neste sábado (28), às 21 horas. Uma das atrações da montagem é a participação especial do humorista Fagner Zadra, do grupo curitibano Tesão Piá!.



Com a união de malabarismo, música, palhaço, acrobacia e até um atirador de facas, este espetáculo é sem dúvida um evento exclusivo. Com público estimado de cerca de 300 pessoas, Variando leva ao palco uma encenação inusitada, que gera sorrisos e reúne famílias, fazendo a alegria não só da criançada mas também dos adultos.



No elenco, além do humorista convidado, estão Alípio e Sombrinha, como Mestres de Cerimônia (sem cerimônias), Ogama com a música, Thomé no malabarismo, mágica e produzindo músicas com garrafas, Akira fazendo beat box e números circenses e Mr. Lauro, o atirador de facas.



Existe uma frase que diz "Quando a gente se diverte, o público se diverte!". Então este não poderia deixar de ser nosso nobre objetivo: vamos nos divertir e também divertir o público!



SERVIÇO:

Variando - Um espetáculo de variedades

Quando: Sábado (28), às 21 horas.

Local: Teatro Regina Vogue (Shopping Estação - Av. Sete de Setembro, 2775 Centro)

Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).