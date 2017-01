Dia do Quadrinho em programa na Gibiteca

A Gibiteca de Curitiba terá uma programação especial para a comemoração do Dia do Quadrinho Nacional, celebrado nesta sexta-feira (27). A programação vai até o mês de fevereiro com exposições e atrações como o Jogarta, evento de jogos de tabuleiro, estratégia, cartas e RPGs.



Para começar, nesta sexta-feira, às 19h, na Gibiteca, quadrinistas, ilustradores, roteiristas, caricaturistas, animadores, gamers vão debater com editores e profissionais da área as novas possibilidades da produção local para 2017.



Na pauta, a criação recorde de 45 revistas em quadrinhos curitibanas publicadas em 2016 e as possibilidades de produção, lançamento e distribuição.



Participaram da discussão “feras” como o quadrinista Fulvio Pacheco, coordenador da Gibiteca, os empresários Mitie Taketani, dona da loja Itiban, Marcelo Amado, da Editora Mondo Estronho e Marcelo Oliveira, da UCM Comics, e o diretor de criação da Fundação Cultural de Curitiba, Beto Lanza.

PROGRAMAÇÃO

De 1 a 12 de fevereiro

A Fabulosa Galeria de Personagens de Curitiba

A exposição em formato de álbum de figurinhas acontece no Espaço de Exposição do Shopping Jardim das Américas e traça um panorama cronológico das histórias em quadrinhos de Curitiba através de seus personagens. Começa com o Chico Fumaça (1926) de autoria de Alceu Chichorro, passa por Poty Lazarotto (Homem Relâmpago), Claudio Seto (Maria Erótica), Marcia D´Haese (Smilinguido), Fulvio Pacheco (Marcozinho de Tako X, Loira Fantasma); Marcos Vaz (Curitibinha), num total de 65 personagens.

De 24 de fevereiro a 9 de abril

BD

Avenida Marginal, na Sala de Exposição da Gibiteca de Curitiba. São quadrinhos de países de língua portuguesa reunidos no Concurso Internacional de Banda Desenhada (BD) ou Histórias em Quadrinhos (HQ).

A mostra, que chega a sua terceira edição, é uma iniciativa que fomenta a criatividade e o intercâmbio cultural.

25 de fevereiro

Jogarta

Sexta edição do evento de jogos de tabuleiro, estratégia, cartas e RPGs na Gibiteca de Curitiba, das 13h30 às 18h.