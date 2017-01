Um 2017 colorido será tendência na alta costura

(foto: Ana Clara Garmendia)

Faz -9° aqui em Paris, e eu acabo de ver alguns dias de desfile da alta-costura para o verão de 2017. Todo ano, essa época, ocorre essa curta semana de moda, em meio ao gélido alto inverno europeu. A cidade é normalmente fria, quase seis meses do ano, então, é um período de contradições. Estamos no auge do frio e vamos ver o que vem na moda para o luxo do verão.



A alta-costura tem bem menos apresentações que o prêt-à-porter. Entendamos que ela é para poucas milionárias ou bilionárias que podem pagar 60 mil euros (pode custar bem mais!) por um vestido que, na sua grande maioria, irão usar uma só vez. Mas a coisa funciona assim mesmo.



Muita gente vem ver para buscar parcerias e vestir estrelas da música, cinema nos tapetes vermelhos, outras vêm para bisbilhotar, algumas para comprar e nós jornalistas para fazer o que sabemos fazer de melhor: fofocar. Sim, somos fofoqueiros profissionais. Vemos as coisas e contamos para todo mundo!



Eu vou contar aqui, em rápidas linhas, o que vi essa semana. Um desfile que amei: o de Jean Paul Gaultier com lindas camponesas, vestindo uma mistura de cores, flores e formas numa apresentação que é sempre uma festa. Gaultier é um velho conhecido da moda mundial e um personagem que sabe abrir as portas da sua maison para receber todos esses personagens que citei anteriormente com louvor. Suas apresentações são cheias de referências: a make era linda com o detalhe das sombras coloridas em cores fortes e os cabelos com tranças maravilhosas mais soltas, meio desfeitas





#AMO! E curti muito também os homens que entram nessa onda com peças coloridas e que trazem alegria para esse mundo tão feminino! Semana que vem conto mais...

