Última chance para ver 'O Bêbado'

Curitiba tem os seus inconfundíveis e adoráveis clássicos: a vina, o biarticulado, o leite quente, o Oil Man, o Festival de Teatro de Curitiba e o espetáculo O Bêbado. Esse clássico do teatro paranaense - estreou nos idos de 2003, contabiliza mais de 300 apresentações em 14 anos – terá sua última apresentação em Curitiba hoje, no teatro Lala Schneider.



O Bêbado, um dos clássicos do teatro paranaense, criação de Fábio Silvestre (ator, diretor, humorista, autor, que pode ser visto no canal Multishow), retorna para sua já tradicional temporada de verão no Teatro Lala com preços populares: ingresso com preço único de R$20.



Fábio Silvestre conta que a iniciativa de preço único no verão, inspirada em companhias teatrais de Belo Horizonte, inspirada na Campanha de Popularização do Teatro e da Dança de Belo Horizonte , “é um investimento na democratização de acesso ao teatro,uma alternativa para o público frequentar o teatro mesmo em tempos de orçamentos apertados para os brasileiros. Espero que o modelo de BH, se repita aqui. Já é a 43ª edição dessa campanha em Minas”.



O espetáculo de comédia, poesia e drama, faz a plateia viajar por histórias que aconteceram no cotidiano dos curitibanos, inclusive com passagens pitorescas pelas noitadas tradicionais.



SERVIÇO:

O Bêbado – uma comédia pilsen de Fábio Silvestre

Quando: Sexta (27), às 21 horas

Onde: Teatro Lala Schneider, Rua 13 de Maio, 629. Fone: (41)3232-4499

Quanto: R$ 20