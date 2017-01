Capital Inicial faz show em Guaratuba

O Capital Inicial: show em Guaratuba é baseado no DVD Acústico NYC, que é uma releitura de um CD de 2001 (foto: Rafael Kent)

Mais de 15 anos se passaram e o sucesso do único álbum acústico do Capital Inicial ainda reverbera no coração de seus fãs. Como uma ode àquela época, ao rock brasileiro e aos sucessos registrados pela banda de lá para cá, o CD e DVD Acústico NYC traz o quarteto tocando suas canções mais recentes de forma desplugada, sem esquecer também os grandes sucessos de sua rica história. Com realização da Prime, a banda desembarca em Guaratuba no sábado (28), a partir das 23h59, com a nova turnê, que leva o nome do CD e DVD, para única apresentação no Café Curaçao.



O DVD, produzido pelo parceiro de longa data Liminha, tem três canções inéditas do público, todas com participações especiais. O guitarrista Thiago Castanho, ex-Charlie Brown Jr., ajudou a compor Doce e Amargo, que é uma homenagem à capital paulista tão marcante na história da banda e do vocalista Dinho Ouro Preto.



Thiago Castanho será convidado especial no show em Guaratuba e figura de destaque na homenagem à sua antiga banda Charlie Brown Jr com o hit Me Encontra. Tributo tão necessário quanto será feito ao Legião Urbana, com Tempo Perdido, que no DVD teve a participação de um dos maiores nomes atuais da MPB, o cantor Lenine.



Fora isso, o fã pode esperar recentes sucessos do Capital em versão acústica, como é o caso de Mais, À Sua Maneira, Quatro Vezes Você, Eu Nunca Disse Adeus, Vamos Comemorar, Olhos Vermelhos, O Lado Escuro da Lua, Como se Sente e muito mais, dando espaço a canções do Acústico MTV e do período anterior.



Quem também acompanha a formação original do Capital Inicial com Dinho (vocal), Yves Passarell (violão), Flávio Lemos (baixo) e Fê Lemos (bateria) no show, é o virtuose Fabiano Carelli (violão) e também Robledo Silva (teclado), parceiro do grupo há vários anos.

SERVIÇO:

Capital Inicial

Quando: Sábado (28). Abertura dos portões: 21h30 / Início do show: a partir das 23h59

Local: Café Curaçao (Av. Brejatuba, 500, Guaratuba)

Quanto: variam de R$ 55 a R$ 190, de acordo com o setor.