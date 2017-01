Instituição passou por três endereços desde a fundação

A nova sede da Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba será a quarta da instituição ao longo dos seus quase 45 anos de existência. Segundo informaçõs que constam no próprio site da Spac, assim que a instituição foi fundada em 1972 pela professora Enid Bernardi, instalou-se em um escritório para orientar a população.

Três anos depois, conseguiu um novo local onde pôde oferecer cuidados veterinários aos animais necessitados. Mas ainda faltava um lar provisório para os animais da cidade, objetivo que foi alcançado em 1979, quando a Spac passou a ocupar um imóvel alugado, no Santa Cândida.

Como é uma organização não governamental que não conta com isenção de taxas e impostos, nem com apoio governamental, a Sociedade Protetora dos Animais conta com a ajuda para poder se manter. Doações em dinheiro podem ser feita por meio do Pag Seguro, com cartão de crédito, débito online e boleto, ou ainda com doações por meio da conta da instituição no banco Itaú.

Além do dinheiro, que ajuda a Spac a pagar despesas mensais com energia elétrica, telefone, água e esgoto, entre outras, a instituição também precisa diariamente de ração para cães e gatos, produtos e materiais de limpeza como detergente, sabão em pó, rodos e vassouras, jornais, papelão e medicamentos.