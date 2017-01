Atriz iraniana diz que irá boicotar Oscar por causa de Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz iraniana Taraneh Alidoosti, protagonista de "O Apartamento", anunciou em seu perfil numa rede social que irá boicotar o Oscar por causa do "racismo" de Donald Trump. "O plano de Trump de banir o visto para iranianos é racista", escreveu a atriz no Twitter. "Quer isso inclua ou não eventos culturais, eu não comparecerei ao Oscar 2017 em protesto." Alidoosti faz a personagem principal de "O Apartamento", longa de Asghar Farhadi que concorre na categoria de melhor filme em língua estrangeira. Na trama, ela interpreta uma atriz que, logo após se mudar para um novo apartamento, é atacada por um invasor durante seu banho. O crime acaba corroendo a sua relação com o marido, também ator. As restrições à entrada de iranianos nos Estados Unidos fazem parte das duras medidas anunciadas pelo recém-empossado Trump voltadas a países de maioria muçulmana, como Iraque, Líbia e Iêmen. Embora o presidente americano ainda não tenha assinado qualquer decreto nesse sentido, um rascunho do plano foi encontrado pela imprensa. O diretor ainda não se pronunciou sobre seu comparecimento. Em 2012, ao levar a estatueta de melhor longa estrangeiro por "A Separação", Farhadi protestou contra a forma como seu país é tratado: "O nome do Irã é mencionado aqui [na cerimônia do Oscar] por causa de sua gloriosa cultura, uma rica e antiga cultura que está sendo escondida debaixo do pesado pó da política." A cerimônia do Oscar está marcada para 26 de fevereiro, em Los Angeles.