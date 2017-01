Roberta conquista imunidade em prova de sorte no 'BBB'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roberta conquistou uma importante imunidade em uma prova de sorte disputada na noite desta quinta-feira (26) no "BBB17" (Globo). Assim, no domingo (29), ela não pode ser indicada pelas líderes nem votada pela casa para o paredão. Na competição desta quinta, os participantes precisavam colocar a mão em buracos em um queijo. Sem olhar o que tinha dentro, se tirassem uma ratoeira, estavam eliminados. O último que sobrasse ganhava a imunidade. Mayara e Vivian, as líderes da semana, não participaram, assim como os gêmeos Antônio, Manoel, Mayla e Emilly. Os quatro estão em uma votação pelas duas últimas vagas no reality. Dois serão eliminados no domingo (29), enquanto os outros, assim como Roberta, não poderão entrar na votação. Durante a prova, no primeiro queijo, Marcos, Marinalva e Elis foram eliminados. Na etapa seguinte, Luiz Felipe e Pedro caíram fora. Rômulo e Gabriela Flor saíram na terceira parte da brincadeira, enquanto os eliminados seguintes foram Daniel e Ilmar. Assim, Ieda e Roberta, duas das mais populares participantes das redes sociais, foram para a disputa final. Ieda pegou a ratoeira, e Roberta levou a imunidade.