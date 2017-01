Sob Doria, CET apaga divulgações da gestão Haddad sobre marginais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o aumento dos limites de velocidade nas marginais, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de São Paulo tomou medidas que contrariam ou omitem informações divulgadas durante a gestão Haddad. A companhia retirou notícias em seu site que justificavam ou elogiavam a redução de velocidade das marginais Tietê e Pinheiros, como antecipou na quarta-feira (25) o blog "Por dentro da Metrópole", do "Estado de S. Paulo". Ao menos três notícias sobre esse assunto foram removidas. Quem fizer a busca em mecanismos como o Google, no entanto, ainda consegue ler os textos originais em cache (sistema de armazenamento de dados na internet). São eles "Menor velocidade nas marginais e em vias da Zona Leste de São Paulo tem como objetivo reduzir índice de acidentes e mortes no trânsito", "Acidentes com vítimas caem 27% nas marginais após redução da velocidade máxima", ambos de 2015, e "CET implanta redução de velocidade máxima em trecho da Marginal Tietê", de janeiro de 2016. Questionada sobre o motivo da remoção das notícias, a companhia limitou-se a informar que "as informações objetivas sobre os eventos no trânsito da cidade de São Paulo continuam disponíveis no site". Nesta quinta-feira (26), o televisivo "SPTV", da TV Globo, afirmou que a prefeitura divulgou dados que mostras um aumento no número de mortes e acidentes nessas vias em 2016. O anúncio é contraditório porque os dados divulgados na véspera mostravam queda nesses números. Segundo o novo relatório, em 2015 foram 15 mortes e 823 acidentes com vítimas, e em 2016, 28 mortes e 1.076 acidentes com vítimas. Os dados conflitam porque a divulgação anterior apontava 46 mortes nas marginais, o que significaria uma queda nas mortes em 2016, com as velocidades reduzidas. Com os novos números, o que se vê é um aumento de mortes. A reportagem procurou a companhia no início da noite desta quinta para saber o que motivou o revisionismo, mas, apesar de receber promessa de posicionamento, não obteve qualquer resposta até as 23h. ACIDENTES Neste segundo dia das novas velocidades nas marginais, foram registrados oito acidentes até as 19h, quatro deles com feridos. A CET informa que disponibilizou 139 agentes de trânsito para monitorar e orientar motoristas nas duas vias durante os horários de pico.