(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim o casamento de dois anos de Scarlett Johansson com o jornalista francês Romain Dauriac. As informações são da revista americana "People". Os rumores sobre o divórcio surgiram desde que a atriz participou da Marcha das Mulheres em Washington, no sábado (21), sem a aliança. À publicação americana, uma fonte afirmou que Johansson se separou no último verão.

Ela e o ex-marido foram vistos juntos pela última vez em dezembro, quando lançaram uma franquia de pipoca. Apesar do fim do relacionamento, eles continuam sócios. Johansson e Dauriac estavam juntos desde 2012 e têm uma filha de dois anos chamada Rose.