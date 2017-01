Acidente entre táxi e carro alegórico deixa 4 feridos em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um táxi e um carro alegórico deixou quatro pessoas feridas próximo ao Sambódromo do Anhembi, na região de Santana zona norte de São Paulo, na noite desta quinta-feira (26). A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) informou que o carro alegórico pertence à escola de samba Vai-Vai, que não tinha autorização para conduzi-lo na avenida Olavo Fontoura. Segundo a CET, o transporte de carros alegóricos ao sambódromo deve ser agendado previamente porque envolve a elaboração de um trajeto e o acompanhamento de agentes da companhia. Quatro pessoas foram levadas pelos bombeiros à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no centro. Por volta das 4h30, a avenida Olavo Fontoura, no sentido Santana, estava interditada e sem previsão de liberação.