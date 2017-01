Grupo de Operações Especiais entra na penitenciária de Alcaçuz

Homens do Grupo de Operações Especiais (GOE) do governo do Rio Grande do Norte e agentes penitenciários da força-tarefa federal entraram, na manhã desta sexta-feira (27), na Penitenciária Estadual de Alcaçuz. A operação, denominada Phoenix, tem como objetivo retomar, reestabelecer e reformar o presídio, palco de uma rebelião que deixou 26 mortos no dia 14 de janeiro.

Em Alcaçuz, 26 detentos foram mortos desde o início do ano em uma rebelião motivada pela briga entre facções criminosas. Os homens irão realizar uma revista no local. Segundo o comando da operação, os pavilhões 4 e 5, onde ficam detentos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), foram retomados.

Os 78 agentes da força-tarefa que vão atuar nos presídios do Rio Grande do Norte chegaram ao estado na noite da última quarta-feira (25). Esses agentes penitenciários de outros estados têm treinamento especial para atuação em casos específicos como rebeliões, controle da população carcerária e intervenção em unidades prisionais. O trabalho desses profissionais será acompanhado pelo Departamento Penitenciário Nacional.

A penitenciária está dividida em duas. Para evitar que membros do PCC e do Sindicato do RN, facção rival, circulem livremente pelos pavilhões do presídio após diversas mortes confirmadas, ⁠⁠⁠contêineres provisórios foram instalados para separar os pavilhões 4 e 5 (do PCC) dos pavilhões 1, 2 e 3 (do Sindicato RN). Posteriormente os contêineres serão substituídos por um muro de concreto.