Escritora Maria Valéria Rezende ganha prêmio Casa de Las Américas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora paulista radicada na Paraíba Maria Valéria Rezende é a ganhadora do prêmio Casa de Las Américas, com seu romance "Outros Cantos" (Alfaguara), na categoria de literatura brasileira, anunciou o júri do troféu na noite desta quinta-feira (26). O poeta Armando Freitas Filho recebeu menção honrosa na mesma categoria, por seu livro "Rol" (Companhia das Letras). O jurados destacaram que o livro de Rezende "reflete sobre a substituição de valores éticos e humanos por uma sociedade consumista que sufoca manifestações populares e tradicionais".. "Noções arraigadas de um poder patriarcal, incorporadas pela comunidade, desafiam [a protagonista] e a fazem questionar seu papel de educadora. Sem dúvida, as dificuldades reafirmam o sentido de sua luta, apesar do rumo sombrio tomado pela política no Brasil", afirmou o júri, formado por Lúcia Bettencourt, Adriana Lisboa e Guiomar de Grammont. A autora é freira da Congregação de Nossa Senhora e, para escrever o romance, usou sua experiência como alfabetizadora de adultos. Ela ganhou o Jabuti de livro do ano de ficção, em 2015, por "Quarenta Dias" (Alfaguara).