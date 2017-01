EcoExpresso da Sanepar está no balneário de Ipanema

(foto: Valquir Aureliano/Arquivo Bem Paraná)

O ônibus de educação ambiental EcoExpresso Sanepar está no Balneário de Ipanema, no município de Pontal do Paraná. Especialmente preparado para ensinar de maneira divertida sobre a importância da água, o ônibus é também uma opção de lazer no Litoral. Mais de 650 atendimentos já foram prestados pela equipe de educadores dentro do veículo nesta temporada.

As visitas são gratuitas e o EcoExpresso Sanepar abre das 16 às 22 horas. Até o dia 31 de janeiro, o ônibus estará na Praça Central de Ipanema.



Os visitantes podem observar todo o caminho que a água percorre desde a captação na natureza até o retorno ao rio, como esgoto tratado. Os cuidados para destinar os resíduos sólidos e a geração de energia elétrica a partir do processo de tratamento de esgoto também são temas da visita. No local, dois socioeducadores explicam todos os temas e os detalhes do material expostos.