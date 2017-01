Gêmeos do Santos já enganaram juiz e hoje são exemplos de futebol moderno

SAMIR CARVALHO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos conta em seu elenco com os gêmeos Yuri e Yan, volantes que foram contratados do Audax-SP no ano passado. Os dois se destacam pela técnica dentro de campo e pelo carisma fora dele. Eles cumprimentam a todos no clube e até brincam com a imprensa ao se apresentarem nos treinos no dia a dia. "Sabe quem sou eu, né?". Como são idênticos, quase ninguém acerta. Os irmãos também são ótimos contadores de histórias. Em entrevista exclusiva, eles lembram quando enganaram um árbitro em jogo pelas categorias de base do Audax. Na ocasião, Yuri tomou dois cartões amarelos e permaneceu no jogo, pois percebeu que o juiz o confundiu com o seu irmão, Yan. A dupla também aprontou com troca de RG para jogar futsal na escola. Hoje, mais sérios, Yuri e Yan, lapidados pelo técnico Fernando Diniz, são exemplos de futebol moderno no Santos. O técnico Dorival Júnior elogia a técnica da dupla e, inclusive, os improvisa para atuar na zaga. O treinador acredita que com eles na zaga o time ganha em qualidade na saída de bola. O sonho dos gêmeos é atuar juntos pela primeira vez em uma equipe profissional. O objetivo pode ser adiado pois o Campeonato Paulista permite a inscrição de apenas 28 atletas. Yuri está garantido, mas Yan faz parte da lista de dúvidas de Dorival Júnior.