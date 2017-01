WTorre muda show britânico para ter Palmeiras em casa na Libertadores

DANILO LAVIERI E JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Para garantir que o Palmeiras possa jogar em casa na última rodada da fase de grupos da Libertadores, a WTorre, gestora do Allianz Parque, negociou uma mudança na agenda de Ed Sheeran, cantor britânico que fará shows no Brasil em maio. O objetivo é ter o campo em condições de receber o Palmeiras no dia 24 de maio, quando os paulistas receberão o adversário que ainda será definido nas primeiras fases da competição. Na negociação, a empresa pediu que o astro fizesse sua apresentação no dia 28 em São Paulo. Inicialmente, a data proposta tinha sido 26 deste mesmo mês. Antes disso, ele ainda fará shows em Curitiba, no dia 23, e no Rio de Janeiro, no dia 25. O show do britânico será do tipo que ocupará todo o estádio e precisará de alguns dias de antecedência para a montagem de toda a estrutura. Além de agradar o Palmeiras e seus torcedores, a construtora evita uma multa por forçar o time a jogar fora de casa. O gasto pode chegar na casa dos milhões e varia de acordo com o aluguel do estádio e a renda obtida. A mudança é um componente (leia-se trunfo) na reaproximação que a construtora tenta agora que o clube mudou de presidente. Executivos da WTorre enxergam em Maurício Galiotte uma pessoa que tem mais disposição para conversar. Não foi segredo durante a gestão de Paulo Nobre que a relação entre time e construtora era horrível. A reaproximação, no entanto, não termina a briga que ambos os lados travam em uma Câmara de Arbitragem.