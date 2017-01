São Paulo quer R$ 60 mi com vendas só em 2017

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O orçamento do São Paulo para 2017, aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube, prevê a receita de R$ 60 milhões com a venda de jogadores. A diretoria não revela quem são os candidatos para deixar o clube ao longo da temporada, mas alguns nomes são cotados no mercado da bola. Destaque do time tricolor e da seleção peruana no fim do ano passado, Cueva já despertou o interesse de alguns clubes europeus. Nesta janela de transferência, a diretoria são-paulina conta com o estrangeiro e vai fazer todo o possível para mantê-lo no elenco. Porém, no meio do ano, a situação pode mudar de figura. O peruano, que brilhou na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, no Brasileiro de 2016, não esconde da diretoria do clube o desejo de jogar na Europa. Por isso, caso ele se valorize ainda mais, será difícil segurá-lo. Entre os mais valorizados também está o zagueiro Rodrigo Caio. O defensor tem contrato com o clube até em outubro de 2018. A diretoria já fez duas ofertas para ampliar o vínculo até junho de 2019 e subir o valor da multa rescisória. Em contrapartida, o São Paulo aumentaria o salário do jogador. Rodrigo Caio recusou a primeira oferta, mas ainda não deu uma resposta definitiva à segunda. Convocado para a seleção brasileira e valorizado, ele demonstrou interesse em aceitar. Desta maneira, a ideia do Tricolor é mantê-lo, pelo menos, até o meio do ano, quando a janela de transferência para a Europa é mais nobre. Em agosto do ano passado, o Sevilla, da Espanha, já havia feito uma oferta de 11 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do beque, mas a negociação não evoluiu. O clube continua interessado no jogador e deve fazer outra proposta. A Lazio, da Itália, também já demonstrou disposição para contratá-lo. Os jogadores que subiram da base também despertaram o interesse internacional. Dentro do clube, porém, a diretoria espera manter por mais algum tempo no clube os jogadores que foram profissionalizados na última temporada. O Lille, da França, já fez uma oferta de 6 milhões de euros por Luiz Araújo, que foi recusada. Os franceses, no entanto, não desistiram do negócio. Quem também aparece entre os bem cotados no mercado são David Neres, Lyanco e Lucas Fernandes. Porém, a diretoria acredita que segurando esses jogadores nesta janela de transferência, possa lucrar mais no futuro.