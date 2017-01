Exposições de 2017 abrem com duas novas mostras

O Museu Alfredo Andersen abre seu calendário de exposições de 2017 nesta quinta-feira (02) com as mostras “Trajetória no Museu Alfredo Andersen – Um século de Arte no Paraná” e “Poema sem Rosto”. A entrada é gratuita.



“Trajetória no Museu Alfredo Andersen – Um século de Arte no Paraná” dá continuidade à exposição em cartaz no Museu Oscar Niemeyer (MON), que conta a história do artista norueguês que se mudou para Curitiba em 1902 e transformou sua casa em ateliê e escola de arte, sendo um dos primeiros pintores profissionais do Estado. Obras de Andersen e seus discípulos compõem a mostra, que permanece até o dia 5 de março.



“Poema sem Rosto”, da artista Ivana Lima, é composta por uma série de 25 gravuras digitais produzida entre 2012 e 2015, que remete à sua infância. Foram usadas fotografias pessoais da artista e de seus amigos como base. As gravuras ilustram situações cotidianas, mas nenhum personagem pode ser identificado, pois não possui rosto, o que permite que cada visitante se projete naquele momento e se identifique com aquela memória.



"Revelar momentos marcantes foi o critério que usei na hora de selecionar as imagens. Todas têm uma história e são muito importantes na vida de quem cedeu seu uso, por isso elas são cheias de alma", comenta Ivana.



No dia da abertura haverá o lançamento do catálogo da exposição: uma caixa reunindo imagens das obras no formato de cartão postal com haicais de Darya Goerisch, especialmente compostos a partir das gravuras. A mostra encerra no dia 26 de março.



Serviço:Abertura da exposição “Trajetória no Museu Alfredo Andersen”.



Obras de Alfredo Andersen e seus discípulos.



Data: 2 (quinta-feira).



Horário: 18h.



Período expositivo: até 5 de março de 2017



Abertura da exposição “Poema sem Rosto”, de Ivana Lima



Gravuras digitais.



Data: 2 (quinta-feira).



Horário: 18h.



Período expositivo: até 26 de março de 2017



Informações: (41) 3222-8262 | (41) 3323-5148



Entrada gratuita