(foto: Divulgação/SMCS)

A Prefeitura iniciou nesta quinta-feira (26) um mutirão, com as empresas prestadoras de serviço, para troca das lâmpadas queimadas na cidade. A prioridade será dada para as demandas represadas na Central 156. Atualmente, existem 678 solicitações pendentes de pontos queimados em Curitiba. Alguns, inclusive, sem resposta desde abril de 2016.

Equipes iniciam troca da iluminação no Jardim Botânico

A proposta é seguir com o mutirão para reduzir os pedidos em atraso e atender as novas solicitações no prazo de 48 horas. “A orientação do prefeito Rafael Greca é acelerar o atendimento às solicitações do 156, exigindo o cumprimento dos indicadores previstos nos contratos de manutenção. Nossa meta é melhorar a qualidade dos serviços públicos oferecidos aos curitibanos”, afirmou o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas e Infraestrutura, Eduardo Pimentel.

Ele explica que a prioridade será a inspeção e manutenção programadas nos pontos apagados nas vias de trânsito rápido e vias arteriais, de grande fluxo de veículos, e também nas vias de circulação do transporte coletivo.

Rondas noturnas

O secretário anunciou ainda que Curitiba voltará a ter as rondas noturnas de inspeção para fiscalização dos pontos apagados com equipes do departamento de Iluminação e das empresas contratadas para manutenção.

“As rondas noturnas são importantes para identificar o maior número de pontos apagados sem que os curitibanos tenham que solicitar a manutenção pelo 156”, afirmou Pimentel.

Sistema

O sistema de iluminação pública de Curitiba é composto por 160 mil pontos de luz, em logradouros públicos, ruas, avenidas, praças, parques, jardinetes e sistemas especiais de iluminação cênica.

Em 2016, por falta de gestão, Curitiba chegou a ter mais de 1,5 mil solicitações pendentes de troca de iluminação.

De acordo com o atual contrato vigente, a iluminação pública de Curitiba é dividida em três lotes por regionais: o lote 1 tem Matriz e Boa Vista com 270 pontos apagados; o lote 2, Santa Felicidade, Portão e CIC com 185 pontos apagados; e o lote 3, Cajuru, Boqueirão Bairro Novo, Pinheirinho e Tatuquara com 223 pontos apagados.

O lote 1 é administrado pela empresa Empoel e os lotes 2 e 3 pela empresa Lumi.

Parques e praças

Desde o início do ano, a Prefeitura reforçou os serviços de iluminação pública na cidade, com destaque para parques e praças.

Além da retomada dos trabalhos de recuperação dos postes ornamentais republicanos da cidade, o Departamento de Iluminação Pública já melhorou a iluminação do Bosque Alemão, Praça da Espanha e está trocando o cabeamento e as luminárias no Jardim Botânico, atração turística mais visitada de Curitiba.

Com mais de um milhão de visitantes por ano, o local ficou quase no escuro em 2016, após o roubo dos equipamentos de iluminação.