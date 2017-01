População americana se divide sobre uso da tortura, aponta pesquisa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A população dos Estados Unidos encontra-se dividida em relação ao uso da tortura como medida para combater o terrorismo. Segundo estudo do Centro de Pesquisas Pew divulgada nesta quinta-feira (26), 49% acreditam que em nenhuma circunstância a tortura deveria ser utilizada. Para 48%, porém, a medida é aceitável em algumas circunstâncias. Entre os homens, é maior o percentual dos favoráveis à tortura em certos casos (53% a 44%). Com as mulheres, invertem-se os números. O levantamento é divulgado na semana em que o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que "devemos combater fogo com fogo" quando questionado sobre o uso de técnicas de interrogatório atualmente proibidas por terem sido consideradas tortura, como o afogamento simulado. Segundo a imprensa americana, Trump pretende assinar em breve um decreto que pode levar à revisão dessas técnicas de interrogatório e à reabertura de prisões secretas da CIA, fechadas também no governo Obama. A pesquisa do Pew revela ainda que o uso de tortura em algumas circunstâncias tem maior apoio entre brancos (52%), pessoas com mais de 65 anos (54%) e republicanos ou simpatizantes (71%). O levantamento ouviu 4.265 adultos entre os dias 25 de outubro e 8 de novembro. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.