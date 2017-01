Mercado Regional Cajuru tem um mundo de delícias e clima do interior

(foto: Valdecir Galor/SMCS)

Nas bancas, frutas e hortigranjeiros fresquinhos, muitos vindos direto da roça. Nos boxes, especiarias, delicatéssen e opções gastronômicas que atraem pessoas de várias regiões de Curitiba. O sábado, claro, é o dia mais concorrido, em que gerações vêm ao local conferir os produtos oferecidos pelos feirantes que, muitas vezes, conhecem os fregueses pelo nome.

A cena, associada muitas vezes ao Mercado Municipal, também é comum no Mercado Regional Cajuru, localizado no Capão da Imbuia e administrado pela Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura. O local tem aquele clima de cidade do interior, em que todos se conhecem e nas mesas que se espalham pelo espaço de 1,1 mil metros quadrados ainda ocorrem conversas calorosas sobre futebol ou ao pé do ouvido sobre a família.

Inaugurado em 2012, o Mercado Regional Cajuru reúne 25 bancas e 16 boxes que vendem frutas, verduras, carnes, frios e laticínios, cereais, mel, peixes, ovos, bolachas, conservas, mercearia japonesa, massas e bebidas. Também existem permissionários com lojas de calçados, roupas, flores e brinquedos. Além disso, há uma área gastronômica, com restaurante, lanchonete e café, explica Luis Renato Mikosz, chefe de Unidade do Mercado Regional Cajuru.

De toda a cidade

Proprietário de dois boxes que comercializam vinho, mel e frios, Valdemiro Esmanhotto, 70 anos, está no Mercado Regional do Cajuru desde a abertura, há quase cinco anos. “Trabalho na região há 50 anos, inicialmente, nas feiras, depois no varejão e agora no mercado regional”, recorda o comerciante, conhecido por todos como seu Miro.

Ele conta que a maioria dos consumidores é do Cajuru, Capão da Imbuia e das Vilas Oficinas, mas também há clientes de outros bairros. “Vem gente da Água Verde, do Centro e até do Batel”, conta seu Miro.

Quem percorre as bancas de hortifrutigranjeiros encontra uma variedade de produtos, muitos cultivados pelos próprios permissionários. É o caso do feirante João Antônio Elias, 52 anos, que traz diariamente alface, escarola, repolho, rúcula, brócolis, couve-flor, tomate, pepino, jiló e outros produtos fresquinhos colhidos diretamente do sítio da família, em Campo Largo.

Nos fins de semana, outros agricultores de Campo Largo e Araucária também ocupam as bancas do Mercado Regional do Cajuru para vender alimentos in natura, bem como produtores de orgânicos de Colombo.

Prato do dia

O aroma que se espalha pelo Mercado Regional do Cajuru funciona melhor que relógio: já está na hora do almoço no Toca do Camarão. Mas, curiosamente, o sucesso do restaurante comandado por Hiro Nakirimoto, 54 anos, não se deve apenas a delícias preparadas com o crustáceo. O grande apelo, na realidade, é o famoso “prato do dia”, a R$ 12, que faz o maior sucesso.

E não é por menos. Com porções fartas e muito bem apresentadas, não dá para resistir a delícias como isca de peixe, frango à milanesa, estrogonofe de frango e o filé de peixe com molho de camarão, todos sempre acompanhados de arroz, feijão, batata frita e salada. “Atendemos, em média, 200 pessoas por dia”, conta Nakirimoto. O restaurante também oferece yakissoba e pratos na chapa (filés, camarão e frango).

Para quem busca especiarias e conservas a granel ou embaladas - tem até os tradicionais “rollmops” de peixe - a dica é pedir as sugestões de José Meirelles, 45 anos, que administra um box repleto de iguarias. Nas prateleiras, pimentas das mais diferentes variedades (e ardências!), azeitonas que saltam aos olhos pelas cores e tamanhos e potes de pupunha que são um convite para consumi-las in natura ou grelhadas. “Também temos uma variedade de geleias e produtos zero lactose”, salienta Meirelles.

Estacionamento grátis

A dona de casa Gilda Wachiliski Pinto, 73 anos, sempre viveu na Rua Professor Nivaldo Braga, bem próxima ao Mercado Regional do Cajuru. Para ela, as compras feitas no local fazem parte da sua rotina. “Gosto da variedade e também posso comprar tudo fresquinho. Peixes, frutas e verduras só aqui”, conta.

O aposentado Sileme Duarte, 76 anos, também faz questão de vir ao menos uma vez por semana e aponta outro atrativo do mercado regional. “Aqui não preciso pagar estacionamento. É de graça. Como moro perto, acaba sendo também um passeio, além de uma ótima opção para comprar frutas e verduras. Em casa, não pode faltar a cebola, o aipim e a batatinha daqui”, destaca.

Serviço: Mercado Regional Cajuru

Local: Avenida Prefeito Mauricio Fruet, 1.880, Cajuru (próximo ao terminal Capão da Imbuia)

Horários: de terça à sexta-feira, das 8h às 19h. Sábado, das 7h às 18h. Domingo, das 7h às 13h

Estacionamento gratuito com 60 vagas. Não é preciso fazer cadastro para adquirir os produtos à venda no Mercado Regional do Cajuru.