Destaques da programação (de 28 de janeiro a 3 de fevereiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 28 HBO, 22h. BATMAN VS. SUPERMAN: A ORIGEM DA JUSTIÇA Título original: Batman V. Superman: Dawn Of Justice Produção: EUA, 2016 Direção: Zack Snyder Elenco: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Gal Gadot Dois anos depois da destruição de Metropolis, a humanidade ainda tenta determinar o papel do Superman no mundo. Para evitar que as ações do Homem de Aço fiquem impunes, Batman enfrenta Superman, enquanto uma ameaça surge das sombras. - DOMINGO, 29 Telecine Pipoca, 20h. A SÉRIE DIVERGENTE: CONVERGENTE Título original: The Divergent Series: Allegiant Produção: EUA, 2016 Direção: Robert Schwentke Elenco: Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort Após a mensagem de Edith Prior ser revelada, Tris, Quatro, Caleb, Peter, Christina e Tori deixam Chicago para descobrir o que há além da cerca. Ao chegarem lá, eles descobrem a existência de uma nova sociedade. - SEGUNDA, 30 Maxprime, 22h05. STALINGRADO Título original: Stalingrad Produção: Rússia, 2014 Direção: Fedor Bondarchuk Elenco: Thomas Kretschmann, Heiner Lauterbach, Mariya Smolnikova, Yanina Studilina Na batalha que mudou o rumo da Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados russos protege do exército alemão um edifício estratégico nas ruínas de sua cidade. Durante a estadia, eles formam vínculos profundos com as mulheres que vivem ali. - TERÇA, 31 Canal Brasil, 22h. O GORILA Produção: Brasil, 2015 Direção: José Eduardo Belmonte Elenco: Otávio Müller, Mariana Ximenes, Alessandra Negrini Afrânio trabalha como dublador, mas já não se sente capaz de exercer a função. Para amenizar a solidão, ele encontra um passatempo: ligar para pessoas aleatórias e se apresentar como o sensual Gorila. - QUARTA, 1 de fevereiro TCM, 22h. VIVOS Título original: Alive Produção: EUA, 1993 Direção: Frank Marshall Elenco: Bruce Ramsay, Ethan Hawke, Josh Hamilton, Vincent Spano Avião que transporta um time uruguaio de rúgbi cai nas montanhas, deixando cerca de vinte sobreviventes. Equipes de resgate são enviadas ao local, mas, devido às más condições do tempo, elas não conseguem localizar os destroços do avião. Semanas se passam e, inevitavelmente, o estoque de comida chega ao fim. Só resta aos passageiros uma única fonte de alimentação: os corpos de seus companheiros mortos. - QUINTA, 2 Max, 22h. A DAMA DOURADA Título original: Woman In Gold Produção: Reino Unido, 2015 Direção: Simon Curtis Elenco: Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl, Katie Holmes, Max Irons, Charles Dance Maria Altmann é uma judia que conseguiu sair de Viena durante a Segunda Guerra Mundial. Após muitos anos, ela terá que voltar e se reencontrar com suas memórias a fim de recuperar uma obra de arte de Gustav Klimt que os nazistas confiscaram de sua família. - SEXTA, 3 Maxprime, 22h05. SEXO, DROGAS E JINGLE BELLS Título original: The Night Before Produção: EUA, 2015 Direção: Jonathan Levine Elenco: Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anthony Mackie, Lizzy Caplan, Heléne Yorke Isaac, Ethan e Chris são três amigos que se reúnem todo ano para comemorar o Natal. Vendo que estão ficando mais velhos, decidem fazer algo especial e procuram por toda Nova York o que eles chamam de Santo Graal do Natal.