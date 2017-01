Inscrições para o Sisu foram prorrogadas para até este domingo

O Ministério da Educação prorrogou para até domingo (29) o prazo para inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O Sisu é a ferramenta do MEC por meio da qual instituições públicas oferecem vagas a estudantes, com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Cinco das universidades estaduais oferecem 4.723 vagas pelo Sisu: a Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e a Universidade Estadual do Paraná (Unespar).



O resultado da chamada única será divulgado no dia 30 de janeiro. Para concorrer, o estudante precisa acessar o site www.sisu.mec.gov.br e informar o número de inscrição e a senha usados no Enem. Quem não lembra a senha pode solicitá-la no site do Enem.



O período de matrícula ocorrerá de 3 a 7 de fevereiro. Quem não for aprovado no curso em que se inscreveu pode demonstrar interesse na lista de espera do dia 30 de janeiro a 10 de fevereiro. Esses candidatos aguardam possíveis vagas remanescentes após o período de matrícula. A partir do dia 16 de fevereiro as instituições de ensino superior começam a convocar candidatos da lista de espera.



A respeito da prorrogação do Sisu, o MEC esclarece:



1. Em atenção aos estudantes que manifestaram o pedido e em virtude das dificuldades de acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nos primeiros dias, o MEC decidiu prorrogar o prazo de inscrições em 48 horas, ou seja, até o próximo domingo, 29 de janeiro, às 23h59 (horário de Brasília). A divulgação dos resultados está mantida para segunda-feira, dia 30;



2. O Sisu registrou até as 18h desta quinta-feira 2.090.451 de inscritos e 4.033.178 de inscrições. Vale lembrar que cada candidato pode escolher até duas opções de curso;



3. O único critério para a aprovação é a nota do Enem 2016; não importa o dia em que o candidato faça a inscrição;



4. As inconsistências encontradas no sistema, que dificultavam o acesso de candidatos das primeira e segunda aplicações, foram sanadas. Se houver qualquer outro problema pontual, o candidato deve entrar em contato com o MEC por meio do telefone 0800-616161 ou pelo e-mail ouvidoria@mec.gov.br;



5. Os calendários dos processos seletivos do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) seguem normalmente, marcados para os dias 31 de janeiro a 3 de fevereiro, e 7 a 10 de fevereiro, respectivamente.